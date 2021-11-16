وفاء صادق تنضم للجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة وفاء صادق، انضمامها للجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة".

ونشرت وفاء صورة من سيناريو العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مفاجأة يا ترا إيه اللي وداني عندهم؟ مش هقولكم استنونا".

المسلسل دراما اجتماعية، من بطولة سيد رجب، مدحت صالح، نرمين الفقي، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، خالد كمال، ميدو عادل، كوكي مجدي، نانسي صلاح، ندا عادل، ولاء الشريف، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء صادق كان مسلسل "ولاد ناس" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وجسدت من خلاله دور والدة طفل بالمدرسة، وتدور أحداث المسلسل بعدما راجع أولياء الأمور أنفسهم من جديد حول معاملتهم النفسية والتربوية لأبنائهم، خاصة بعدما تنقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد حادث أتوبيس المدرسة، ودخول عدد كبير من الطلبة غرفة العمليات بالمستشفى، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.