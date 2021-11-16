دينا الشربيني تزور الأهرامات مع أصدقائها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

زارت الفنانة دينا الشربيني منطقة الأهرامات رفقة مجموعة من أصدقائها.

ونشر حساب محبي دينا الشربيني، عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو خلال زيارتها للأهرامات.

وظهرت دينا في بعض الصور وهي تمتطي "الجمل" رفقة صديقتها.

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني فيلم "ثانية واحدة"، الذي طُرح في السينما خلال الفترة الماضية مع الفنان مصطفى خاطر.

كما طرحت أغنية "فلتت مني" من كلمات حسن أبو الروس وتوزيع شركة ديجتال ساوند مع ديزل، وألحان ديزل، والفيديو كليب تم تصويره في مدينة الجونة، وظهرت خلاله دينا الشربيني بملابس بدوية.