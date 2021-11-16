زوج إبنة سهير البابلي يكشف وصيتها المُبكية والإسم الذي كانت تردده قبل دخولها غيبوبة – إليكم التفاصيل والصور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 09:57 مساءً - كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج السيدة نيفين الناقوري، ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد أيام من الأزمـة الصحـية التي تعرضت لها مؤخرًا ودخلت على أثرها للعناية المــركزة.

حيث كشف طعيمة وصية حماته الفنانة لابنتها نيفين الناقوري، مشيرًا إلى أنها دائمًا تحثها على قراءة القرآن الكريم، وتطلب منها ألا تشغلها الحياة عن القرآن الكريم، وأن تحرص دائمًا أن تعلمه لأبنائها وأحفادها.

وتحدث رضا طعيمة عن وصية سهير البابلي لابنتها نيفين، حيث قال: الحاجة سهير بتوصي بنتها بالقرآن، دائمًا تطلب منها أن لا تبتعد عنه، وأن تحافظ على قراءته، وأيضًا أوصتها بأبنائها، وأن تحافظ عليهم، فهي دائمًا تدعو الله لهم بأن يحفظهم ويوفقهم في حياتهم.

وعن الحالة الصحية لـ سهير البابلي، أكد رضا طعيمة أن حالتها الصحية شهدت تحسنًا طفيفًا، وأنها تتفاعل معهم عندما يقرأون لها بعض الآيات من القرآن الكريم، أو يمدحون النبي أمامها.

كما أشار زوج ابنة سهير البابلي، إلى أن الفنانة حريصة دائمًا على أن تذكر الله وعلي رأسهم إسم الله “الودود”، حتى في عز مـرضها، فلم تلهها الآ لام عن ذكر الله، حيث إنها دائمًا تحافظ على ترديد بعض الأذكار المحببة لقلبها، منها الثناء على الله، ومدح الرسول، صلى الله عليه وسلم.

وطلب رضا طعيمة من الجمهور الدعاء لها، بالشفاء العاجل، حتى تعود لهم في أقرب وقت، موضحًا أن الفنانة سهير البابلي دائمًا كانت تحترم عقلية الجمهور، وحريصة على أن تقدم لهم أعمالًا راقية بها رسالة.

وخضعت سهير البابلي لبعض الفحوصات الطبية قبل نقلها إلى المستشفى، التي كشفت وجود مياه على الرئة وضــ عف في عضلة القلب، وكانت حالتها حـرجة وتخضع لأخذ أكسجين خفيف، وعلى الرغم من ذلك فكانت تفتح عينيها عند تلاوة القرآن لها فتنظر للسماء وتدعو.

مسيرة سهير البابلي الفنّية :

ولدت الفنانة سهير البابلي في مركز فار سكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، مما جعلها تواجه ضغوطًا عائلية كبيرة.

قدمت سهير البابلي في المسرح مسرحية (شمشون وجليلة) ومسرحية (سليمان الحلبي)، ولمعت في مسرحيات (مدرسة المشاغبين)،)، و(نرجس)، و(ريا وسكينة)، و(على الرصيف)، و(نص أنا ونص أنت)، و(الدخول بالملابس الرسمية)، و(عطية الإرهابية).

وفي التليفزيون لمعت سهير البابلي في مسلسل (بكيزة وزغلول)، وتطورت مع السنوات في دور البطولة، قدمت أيضًا العديد من الأفلام السينمائية أمثال ليلة عسل .

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت