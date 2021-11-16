صابر الرباعي بعد حفله الناجح فى دار الأوبرا المصريه : "أحبكم جمهور مصر الحبيبة"

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

عبر النجم التونسي صابر الرباعي عن سعادته بعد حفله الناجح بمهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التي نظمتها دار الأوبرا المصرية، ونشر صورة له علي النيل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" لقاءكم شرفني و بعث في السرور، احبكم جمهور مصر الحبيبة".



وحضر حفل صابر الرباعي بدار الأوبرا كلا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم ومحمد بن يوسف السفيرالتونسي بالقاهرة والأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز وإيهاب الجندي عضو غرفة السياحة بالإضافة وعدد كبير من المشاهير وأبناء الجاليات العربية في مصر.

وأشعل الرباعي حفله الثاني بأشهر أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها؛ يا عسل، مثلت الحب، عالطاير، عمري الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، عز الحبايب، يللي بجمالك، جرحي ماشفي، ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.

وكان صابر الرباعي حضر قبيل الحفل واستقبل عددا من أصدقائه بالقاهرة وأبناء الجاليات التونسية ثم التقى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ثم صعد على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة مرددا لأغنية "ببساطة" بعدها حرص على تحية جمهور الأوبرا الذواق ثم وجه تحية للحضور من الوزراء والشخصيات العامة.