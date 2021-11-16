هل تقاضي العائلة المالكة في بريطانيا منصة “نتفليكس”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تدرس العائلة المالكة في بريطانيا مقاضاة شركة “نتفليكس”، بسبب مسلسل “ذا كراون”، الذي يدور حول حياة العائلة، ويتناول حياة الأميرة الراحلة ديانا، وذلك وفق تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

ووفقاً للتقارير، نصح العديد من المقربين العائلة البريطانية المالكة برفع قضية على “نتفليكس”، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المسلسل، بسبب تحفظاتهم على تصويره أفراد العائلة.

يذكر أن العائلة المالكة والمقربين منها قد استشاروا كبار خبراء القانون، بما في ذلك مكاتب محاماة “فارير وكو” المفضل لدى الملكة إليزابيث.

من جانبهم، أوضح الخبراء أن العائلة المالكة تحق لها مقاضاة “نتفليكس”، إذا أرادت.

وبدأ عرض الموسم الخامس من مسلسل “ذا كراون”، الذي تم تصويره في جميع أنحاء المملكة المتحدة، على “نتفليكس” مطلع نوفمبر الجاري، ويتضمن أحداثاً عن الأميرة ديانا بعد عام 1992، وطلاقها من الأمير تشارلز، وظروف وفاتها الغامضة في 1997، والتداعيات التي تلت ذلك.

وقالت بعض المصادر، لصحيفة “ذا صن”، إن هذا الموسم سيكون الأكثر إثارة للجدل، وإن محامي الملكة يراقبون كل الأحداث عن كثب.