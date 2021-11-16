زينة تفاجئ الجميع بما قالته عن أحمد عز.. “نسيت كل حاجة تماماً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الممثلة المصرية زينة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد التصريحات التي أدلت بها حول قضاياها مع طليقها الفنان أحمد عز، وذلك على هامش تكريمها في ندوة قصر السينما، ضمن برنامج “نجم وندوة”.

وقالت زينة أنها قد طوت صفحة أزمتها مع أحمد عز تماماً من حياتها، وكأنها لم تكن من الأساس، موضحة: “أنا نسيت الموضوع كله ومش مهتمة بيه أصلا، وبعرف الأخبار زيي زي أي حد من الجرائد والمواقع، فمن أول ارتباطنا ببعض لحد قضية الخلع أنا نسيت كل حاجة تماماً”.

وقالت زينة إنها لم تخسر الجمهور ولم تخسر أي شيء من حجمها الفني ولا الإنساني بسبب هذه القضايا، وأوضحت أنها تأكدت من حب الجمهور لها من خلال مساندته لها على مدى سنوات القضية، حتى انتصرت بنسب التوأم لأبيهما ووصل الأمر للخلع.

وطالبت الصحافيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بلهجة شديدة العصبية، بأن لا يكتبوا في هذا الشأن مرة أخرى، وشددت على أنها لا ترغب بأن تتحدث عن هذه المشكلة مرة أخرى، وهذا لأنه يعد أمراً خاصاً ولا يخص أحداً أن يتدخل في حياتها العائلية.

يذكر أن زينة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “كله بالحب” مع أحمد السعدني وصابرين ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، إخراج عصام عبد الحميد.