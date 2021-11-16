شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أفلامنا للفيلم العربى فى ألمانيا يسدل الستار على الدورة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل مهرجان أفلامنا للفيلم العربى بشمال ألمانيا الستار على فعاليات دورته الثامنة، حيث لقى المهرجان تفاعلا كبيرا من المجتمع الألماني والجاليات العربية بمدينة بريمن، وعلى الرغم من إجراءات كورونا فقد شهد المهرجان حضورا كبيرا من الجمهور لمشاهدة الأفلام العربية، وهو الهدف الرئيسي للمهرجان، وهو التعريف بالثقافة العربية من خلال الأفلام المقدمة وحلقات النقاش التي تدور حول الفيلم والإجابة عن أسئلة ضيوف المهرجان.



مهرجان أفلامنا

ودعا المهرجان في ختامه صناع الأفلام العربية للمشاركة في الدورة التاسعة من المهرجان، الذي يقدم دعمه ومساندته للأفلام العربية التي ترغب في المشاركة في المهرجانات الألمانية الكبرى مثل مهرجان برلين، كما يقدم المهرجان دعمه أيضا للأفلام القصيرة والتسجيلية والمخرجين الشباب في مصر والعالم العربي.



مهرجان أفلامنا للفيلم العربي

وشارك في المهرجان الفيلم المصرى "صندوق الدنيا" والذى عرض في افتتاح المهرجان، وهو من بطولة خالد الصاوى، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، أحمد كمال، وعلاء مرسي، وسيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي، من إخراج عماد البهات أيضًا.

فيلم "صندوق الدنيا" تدور أحداثه حول مجموعة قصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل في إطار درامي.



جمهور مهرجان أفلامنا فى ألمانيا

كما شهد عرض الفيلم الفرنسي المغربي، "صوفيا" ضمن فعاليات المهرجان والذي يدور حول فتاة في العشرين من عمرها، تعيش مع أهلها في الدار البيضاء، تلد طفلًا خارج إطار الزواج فيعتبرها المجتمع خارجة عن القانون واﻷعراف، وتمنحها إدارة المستشفى مهلة 24 ساعة لإحضار الوثائق الخاصة بالأب قبل إبلاغ السلطات الرسمية عنها.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ مريم بن مبارك، وهو من بطولة مها عليمي ولبنى إزبال وسارة بيرلس وفوزي بن السعيدي وحمزة خفيف ونادية نيازي، كما عرض في المهرجان الفيلم السوري الألماني " كورس اللغة الألمانية" و "الفيلم الوثائقي "منمنمات شرقية" والذي يعرض حياة مجموعة من النساء العرب وحياتهم في ألمانيا للمخرج نهاد حسين.