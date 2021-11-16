إعلامية وممثلة مصرية، يرتبط إسمها دائمًا بالمشاكل والإنتقادات.. شاركت في العديد من المسلسلات، وقدمت عدد من البرامج التلفزيونية الناجحة… ركزوا في الملامح جيداً

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 08:57 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة إعلامية شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات علي الأكثر.

أنها الإعلامية المصرية “ريهام سعيد“، التي نشرت سابقًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام” صورتها وهي طفلة مع شقيقتها الصغرى، وعلقّت عليها بلغتها المحكية بالقول: “زمان وأنا صغيرة مع أختي ”.

وحازت تلك الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعي الإعلامية، وانهالوا عليها بالتعليقات، حيث اندهشوا من شكلها الجميل وبرائتها، وهي طفلة، وأكدوا أنها كانت ومازالت تتمتع بملامح وجه جميلة وفاتنه.

صورة من طفولة «ريهام سعيد» مع شقيقتها الصغرى

ريهام سعيد مواليد (2 مارس 1975)، وهي إعلامية وممثلة مصرية، شاركت في العديد من المسلسلات، وقامت بتقديم عدد من البرامج التلفزيونية، ويعد برنامج صبايا الخير من أشهر ما قدمت لما يطرحه من قضايا مثيرة للجدل.

بدأت ريهام حياتها المهنية كمذيعة ببرنامج «صبايا» ورغم الانتقادات الكثيرة والعديدة التي لاقتها وتعرضت لها ريهام سعيد لجرأتها في تقديم برنامجها إلا أنها لم تتوقف واستمرت في تقديم المواضيع الشائكة والساخنة.

وكان لحضورها أثر في دخولها عالم الدراما التلفزيونية عام 2004 بمسلسل عيش أيامك مع الفنان نور الشريف ثم توالت أعمالها الفنّية، كما شاركت الفنان أحمد بدير بطولة مسرحية (مرسي عاوز كرسي) وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل شارع عبد العزيز، وشاركت في مسلسل الشك مع مي عز الدين. ولها مسلسل “قلوب” مع الممثلة علا غانم ومسلسل ابن حلال في رمضان 2014. ومسلسل ستات قادرة عام 2016.

أثارت برامجها الإعلامية سخط وزوبعات إعلامية لأكثر من مرة بسبب اتهامها بعدم المهنية واستغلال الشخصيات التي تغطيها، وفبركة قصص إعلامية حُكِم عليها بالسجن في أكثر من قضية منها سب الفنانة زينة، وقضية فتاة المول.

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من ناحية أخرى، أعلنت الإعلامية ريهام سعيد التنازل عن الدعوى القضائية التي أقامتها ضد الفنانة سما المصري، وتسببت في حبسها 6 شهور، مؤكدة أنها فكرت كثيرا وشعرت بالوجع قبل أن تتخذ قرارها أملا في المساهمة بتخفيض مدة العقوبات الموقعة على المصري والبالغة حتى الآن ثلاث سنوات ونصف قضت منها عاما بالفعل في السجن.

ريهام أعلنت قرارها عبر صفحتها الرسمية على موقع الـ «فيسبوك» قائلة: بعد تفكير طويل ووجع قررت التنازل عن قضية سما المصري لتخفيف مدة سجنها.

واستشهدت ريهام سعيد بحديث النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم: “مَن نَفَّسَ عن مُؤمنٍ كُربَة مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ”.

قرار ريهام تسبب في جدل كبير بالتعليقات، حيث دعمها أحد المتابعين متمنيا أن تقدر سما المصري هذه الخطوة لتصفية الأزمات المشتعلة بين الطرفين وجاء رد ريهام حاسما بأن سما لن تقدّر موقفها وقالت: لا مش هاتقدر ده مش ليها ده لربنا.

المثير أن أغلب التعليقات كانت ضد القرار، وطالبت ريهام بترك زميلتها في السجن لقضاء العقوبة، وأكد أغلبهم أن العفو عن المصري لن يجعلها تستوعب الدرس، وستعود لما كانت تفعله سابقًا من ترويج لمنشورات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل التلاسن مع المشاهير.

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