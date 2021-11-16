شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر زوجة حسين فهمى فى فيلم "الملحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة نجلاء بدر فى دور "نورا"، زوجة الفنان حسين فهمى، وذلك ضمن أحداث فيلم "الملحد" الذى يواصل أبطاله تصويره حالياً فى العديد من الديكورات، وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

فيلم "الملحد" يشارك فيه عدد من النجوم منهم الفنان محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويتناول قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهى عن التطرف الدينى والإلحاد .

من ناحية أخرى يعرض للفنانة نجلاء بدر حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، الذى يعرض على قناة dmc حالياً ويشارك فى بطولته كل من مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.