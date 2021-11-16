وزيرة الثقافة تقف لتحية أولياء أمور أطفال ملتقى أولادنا الخامس

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القاهرة - سامية سيد - وقفت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لتحية أولياء أمور ملتقى أولادنا الخامس، خلال حفل افتتاح مهرجان الفنون الأفرو صينى لذوى الاحتياجات الخاصة، بدار الأوبرا المصرية.

يأتي ذلك بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ، و اعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا والذي يتكون من الدكتور اشرف رضا، واللواء أحمد حمدي والأستاذة رانيا حمودة، والأستاذة ريم عبد المجيد والأستاذة ريم حمودة، والأستاذة فايزة هنداوي، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والمنتج محسن علم الدين والموسيقار نبيل علي ماهر ، كما سيحضر كذلك أعضاء لجنة التحكيم والتي تتكون لجنة إبداعات أولادنا في الاستعراض والموسيقي والغناء برئاسة المخرج هشام عطوة ولجنة إبداعات أولادنا في السينما والشعر والغناء برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، ولجنة إبداعات أولادنا في الفنون التشكيلية و الحرف اليدوية برئاسة د.أشرف رضا . ومن المقرر أن يحضر أيضا المكرمون لدورة هذا العام من جنوب افريقيا " Zain Bulbulia"ومن فلسطين "حنين أبو غوش"و من السعودية "عبد الله بالنعمه" ومن مصر السيد "منير غبور"و د.أحمد مرئية من تونس إسم السيدة "ايفيلبن بوري".

ويقوم بتقديم الحفل الإعلامي شريف مدكور وسوف تقدم الفنانة سميرة سعيد بصحبة أولادنا أغنية جهاز تسجيل تأليف أمير طعيمة و الحان عمرو مصطفى.

ويتضمن الحفل أيضا أغنية من غناء النجم مينا عطا ومن كلمات عبد الله حسن الحان شريف حمدان وتوزيع أحمد عادل وصوليست محمود شاهي ومكساچ محمد جوده، وتوزيع أوڤرتيير الإفتتاح من كلمات عبدالله حسن ولحن تراثي وغناء رباب و سوف يقوم بإخراج حفل الإفتتاح "وليد عوني"

يذكر أن المهرجان يهدف إلي تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لأولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم، خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل علي تحقيق الدمج الدولي. إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلي جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز علي أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف علي أهم ملامح بلدهم.



وزيرة الثقافة تقف لتحية أولياء أمور أطفال ملتقى أولادنا الخامس