شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حسين فهمى ورانيا فريد شوقى لحضور فعاليات ملتقى أولادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل كل من الفنان حسين فهمي ورانيا فريد شوقي والموسيقار هاني شنودة ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لحضور فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى مؤسسة "أولادنا"، وتحمل شعار "سوا نكمل فرحتنا"، ومن المقرر أن تحيي حفل الافتتاح الديفا سميرة سعيد، المقام بدار الأوبرا، حيث تغني بصحبة ذوي القدرات الخاصة، أغنية جديدة بعنوان "جهاز تسجيل"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى.

وتقام الدورة الخامسة من ملتقى مؤسسة "أولادنا" برئاسة سهير عبد القادر، ويرأس المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء، بعضوية كل من الكاتب شريف جاد، والفنان حسين الزناتي، والدكتورة راندا رزق، والدكتورة جيهان مديح، والفنانة الهندية ثاكار، والفنان النيجيري بيتراولوفسيه.

يذكر أن هذه الدورة من الملتقى، هي دورة استثنائية، تقام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، حيث يلتقي اولادنا من ذوى القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

ويشارك في المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.