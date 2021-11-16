شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يضيف مجموعة من الحفلات لجولته الغنائية Justice خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المغنى العالمى جاستين بيبر إضافة عدد من الحفلات إلى "جولته العالمية" التي سيبدأها تحت اسم Justice، حيث سيقدم مغني البوب ثمانية عروض كجزء من جولته التي تنطلق خلال العام المقبل لكنها لن تصل إلى الدول البريطانية حتى فبراير 2023.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، تشمل حفلاته في المملكة المتحدة عرضين في O2 Arena بلندن، إلى جانب حفلات أخرى في مانشستر وبرمنجهام وشيفيلد وجلاسكو وأبردين.

تطرح تذاكر ما قبل البيع بداية من اليوم 16 نوفمبر الجارى، على ان يبدأ بيعها في لندن بداية من غدا الأربعاء 17 نوفمبر الجارى، في الساعة 10 صباحًا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ومن من ناحية أخرى كانت عادت الحياة إلى طبيعتها مؤخرًا بين الثنائى جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين وفقًا لما أكده موقع ديلى ميل مؤخرًا بعدما ظهرا معًا قبل شهر، وذلك اثناء تناولهما وجبة العشاء فى الولايات المتحدة، بعدما حرصت هايلى بالدوين على نفى كل الشائعات التي ربطت بينهما وزعمت تعرضها لمعاملة سيئة من زوجها حيث كشفت خلال تصريحات عن عدم وجود أية أساس من الصحة لتلك الأخبار.

وأضافت هايلى بالدوين وقتها قائلة: "أنا محظوظة حقًا لأقول إنني مع شخص يحترمني للغاية، والذي يجعلنى أشعر بأنني مميزة كل يوم".

وكانت عدسات مصورى الباباراتزى التقطت صورًا للنجمين جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين فى يوليو الماضى، أثناء نزهتهما بأحد الجزر اليونانية وفقًا لما أكده تقرير نشره موقع الديلى ميل وقتها حول الثنائى الذى يتمتع بمتابعة كبيرة من جمهورهما حيث يعتبر من أهم أشهر الثنائيات فى العالم.

حيث أظهرت هايلى بالدوين زوجة المغنى جاستين بيبر محبتها الشديدة لزوجها مرة أخرى، وذلك أثناء جولتها الأخيرة في وست هوليود، من خلال سلسلة ارتدتها حول رقبتها، تميزت بثلاثة حروف من اسم زوجها الممثل جاستين بيبر، وذلك بعدما رصدتها أعين مصورى الباباراتزى والسلسلة بها الحرف الأول والأوسط والأخير لجاستن.