شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يحتفل بعيد ميلاد سيد رجب: 11 سنة يا عم سيد.. كل سنة وانت طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمد ممدوح، بعيد ميلاد الفنان الكبير سيد رجب، الذى يوافق اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، مستعيدا ذكريات 11 عاما للعمل المشترك بينهما بداية من فيلم إبراهيم الأبيض، مع النجم الراحل محمود عبد العزيز والفنان أحمد السقا، حتى مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى.

ونشر ممدوح، صورا جمعته مع الفنان سيد رجب، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "11 سنة يا عم سيد، كل سنة وانت طيب وبخير وصحة وسعادة يا رب".



محمد ممدوح

من ناحية أخرى، ينتهى الفنان محمد ممدوح، من تصوير فيلم "أبو صدام" خلال الأيام المقبلة، ويواصل مخرج العمل المونتاج والمكساج والذى ينتمى لنوعية الدراما النفسية، وتدور أحداث الفيلم حول سائق سيارة نقل يدعى "أبو صدام" فى الأربعين من عمره ولكنه عاطل عن العمل بسبب مزاجه الحاد إلى أن يتسلم مهمة قيادة "تريلا" على طريق الساحل الشمالى ولكنه يتعرض لمواقف صعبة وتتوالى الأحداث.

ويشارك فى بطولة العمل الفنان سيد رجب وأحمد داش، وآخرون، ويناقش العمل معاناة السائقين، حيث يواجه بطل الفيلم العديد من المواقف الصعبة ويكون فى مواجهة أمام الفنان سيد رجب.