شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولي تجارب ماجي جيلينهول في إخراج الأفلام الروائية بمهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن الأفلام التي سيتم عرضها ضمن برنامج "روائع العالم" في دورته الافتتاحية التي ستقام من 6 - 15 ديسمبر المقبل، ويضم البرنامج أفلاماً من جميع أنحاء العالم لمخرجين حاصلين على جوائز، تُعرض جميعها لأول مرة في العالم العربي.

الابنة الضائعة

وتقدّم الممثلة الأمريكية ماجي جيلينهول أول فيلم روائي طويل من إخراجها بعنوان "الابنة الضائعة" وهو مقتبس عن رواية بنفس الاسم للأديبة إيلينا فيرانتي، ومن بطولة الممثلة الحاصلة على جائزة الأوسكار أوليفيا كولمان، إلى جانب داكوتا جونسون وجيسي باكلي.

الفيلم هو دراما نفسية تحكي قصة امرأة في إجازة، تلتقي بامرأة أخرى وعائلتها الصغيرة، مما يثير لديها ذكريات الأمومة، تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وفازت مخرجته بجائزة أفضل سيناريو مقتبس عن رواية.

ويعرض البرنامج أحدث أعمال المخرج والكاتب والممثل الحاصل على عدة جوائز من الأوسكار إلى البافتا جيوسبي تورناتوري، حيث يسلط الفيلم الوثائقي ”إنيو“ الضوء على الملحن والمايستو الراحل إنيو موريكوني، والذي يعتبر من أهم الموسيقيين في القرن العشرين، وقد فاز بجائزتي أوسكار إضافة إلى منح أكثر من 500 فيلم موسيقى تصويرية لا تنسى، ويعتمد الفيلم على مقابلات أجراها المخرج مع المايسترو بنفسه نظراً للعلاقة التي تجمعهما بالعمل على 13 فيلماً، بما فيها فيلمه الحاصل على الأوسكار "سينما براديسو" (1988).

أنت تشبهني

المدير المثالي

ومن الولايات المتحدة فيلم "موناليزا وقمر الدم" من تأليف وإخراج آنا ليلي أميربور، وهو فيلم إثارة خيالي يروي قصة فتاة تملك قوى خارقة، تهرب من مصحة للأمراض العقلية، وتحاول النجاة في مدينة نيو أورلينز. الفيلم من بطولة جون جونج-سيو، كايت هدسون، كريج روبنسون، و إد سكرين، وقد عُرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي هذا العام. يروي فيلم "أخوات" للمخرجة الفرنسية من أصول جزائرية يمينة بن قيقي وبطولة إيزابيل أدجاني ، قصة 3 أخوات فرنسيات من أصول جزائرية، أمضين ثلاثين عاماً على أمل العثور على أخيهن رضا، الذي اختطفه والده وأخفاه في مكان ما في الجزائر إبان الاستقلال، تكتشف الأخوات أن والدهن على فراش الموت، فيقررن انتهاز الفرصة الأخيرة لمحاولة إجباره للكشف عن مكان الأخ الضائع.



بلفاست

"بلفاست" من تأليف وإخراج المرشح لعدة جوائز أوسكار كينيث برانا، هو سيرة ذاتية مؤثرة وقصة مليئة بالحب والضحك والضياع في عالم طفل يشهد التحوّلات الموسيقية والاجتماعية في أواخر الستينات بأيرلندا الشمالية.

هذا الفيلم المرتقب هو إهداء للمدينة التي ترعرع فيها المخرج، حيث يقدّمها بشكل رائع بالأبيض والأسود، بصحبة النجوم جودي دينش، جيمي دورنان، جود هيل، وكيران هايندز، وقد فاز بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لهذا العام.

الكوميديا الإسبانية "المدير المثالي" من تأليف وإخراج فرناندو ليون دي أرانوا، تروي قصة باسكولاس برانكو (يلعب دوره الممثل خافيير بارديم) عاش في منطقة صناعية على مشارف مدينة صغيرة لعقود من الزمن، حيث يعمل في صناعة الموازين الصناعية لوزن المركبات والماشية وبيعها لمحلات التجزئة، اعتاد المدير الجيد على تشبيه نفسه بميزان العدالة مع عمّاله وموظفيه، فهل هو حقاً مدير جيد؟ عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي، وتم اختياره لتمثيل إسبانيا لجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل.

"أنت تشبهني" هو التجربة الإخراجية الأولى للإعلامية والصحافية المصرية الأمريكية الحاصلة على جوائز دينا عامر، يروي قصة الصدام بين الثقافات والأجيال، ويتناول واحدة من أصعب القضايا التي تواجه المجتمعات في قصة إنسانية عن العائلة والحب والأخوة والانتماء، حيث يتتبع حياة اختين مزقتهما الحياة في إحدى ضواحي باريس، وعلى الأخت الكبرى حسناء العثور على هويتها، إذ تُجبر على اتخاذ قرار يصدم العالم. الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي لهذا العام.

وفي "غرفة التلوين" تلعب فيبي دينفور دور كاريس كليف التي أحدثت ثورة في صناعة الفخّار في بريطانيا في عشرينات القرن الماضي.

الفيلم هو دراما تاريخية من إخراج كلير مكارثي، يروي مسيرة امرأة استطاعت التأكيد على مكانتها في عالم الرجال، لتصبح فنانة رائدة في مجال صناعة الخزف والفخار.

الفيلم هو قصة عن سعي المرأة ونضالها للتأكيد على مكانتها والتعبير عن إبداعاتها من خلال الموهبة والتصميم والمثابرة.