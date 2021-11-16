شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد ولينا شاماميان يشاركان فى حفلات موسم العلا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الشاب خالد ولينا شاماميان موسم لحظات العلا والذي يقدم سلسلة من الليالي الموسيقية والغنائية خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث تحيي لينا شاماميان حفلاً غنائياً في العاشر من ديسمبر، يليها الشاب خالد على نفس المسرح في السابع عشر من ديسمبر.

الشاب خالد

تقدم لينا شاماميان موسيقى غنائية كلاسيكية تعكس خلفيتها في دراسة الأوبرا الكلاسيكية ومشاركتها في عدد من مشاريع الموسيقى العالمية، ويمزج أسلوب لينا الفريد بين الأنماط التقليدية للأغاني الشرقية من العالم العربي وأرمينيا مع الكلاسيكيات الغربية، مع دمج الآلات الشرقية التقليدية في تناغم مع نظيراتها الغربية لتكون النتيجة الإحساس بالروح الموسيقية مع ارتجال يثير إعجاب الجماهير.

لينا شاماميان

حفل لينا يأتي بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو الروسي الأرمني ألكسندر إراديانن مع عازفي الجاز والأوتار من مصر، أما الإدارة الموسيقية للحفل فيقوم بها الموسيقي البلجيكي التركي جيهان سيزر.

ومن جانبه قال الشاب خالد: "المملكة العربية السعودية مكان محبوب إلى قلبي منذ حفلتي الأولى في المملكة عام 2017، وأنا متحمس بشدة للغناء في مدينة العلا التاريخية، كنت أرغب دائمًا في زيارة العلا وآمل أن أزور مواقعها الأثرية أثناء وجودي هناك، كما أنني أحضر بعض المفاجآت للجماهير لجعلها ليلة لا تُنسى في العلا".