شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة حفل المومياوات الملكية بذكرى ميلاد والدها الفنان على عبد الرحيم: فراقه صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت تقى على عازفة الدف والإيقاع فى حفل موكب المومياوات الملكية، ذكرى ميلاد والدها الراحل الفنان على عبد الرحيم، التى توافق اليوم 16 نوفمبر، مشيرة إلى أن فراقه صعب ولا يحتمل وأن ألم ووجع وفاته مازال موجودا.

وقالت تقى، عبر حسابها على فيس بوك: "أنا فاكرة بعد وفاة بابا بكام أسبوع وأنا لسه كنت فى مرحلة استيعاب إنه مش موجود، حصل موقف فا جريت بقول لتامر أنا عايزة أكلم بابا أقوله، فهو سكت وأنا سكت وحسيت بوجع جديد، وجع كل موقف هيحصل وهبقى عايزة أجرى عليه أقوله، وهو عمره ما هيعرف ولا هشوف ريأكشنه عليه إيه، ولا هيتناقش معايا ويقولى رأيه، وجع بيقولى فوقى كده أبوكى مش موجود، الوجع ده مش بيصغر، بس الواحد بيحاول يتعود عليه ويعيش معاه، بس عمره ما هيبقى عادى".

وأضافت تقى: "قلبى بيوجعنى أوى لما بشوف حد بيعمل موقف مش لطيف مع حد من أهله، بقوله أنا لو مكانك هبوس رجلهم كل يوم، فراقهم صعب أوى ولا يحتمل فا بلاش يبقى فراق وندم، النهاردة عيد ميلاد بابا، الرجاء الدعاء".



تقى على عبد الرحيم

يذكر أن تقى على عبد الرحيم، عازفة الدف، لفتت أنظار الجميع إليها أثناء مشاركتها بحفل نقل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، التى أقيمت مطلع شهر أبريل الماضى، وظهرت بملامح فرعونية فخطفت القلوب بثباتها الانفعالى ولون بشرتها الأسمر الخمرى وملامحها المصرية.

فيما توفى، يوم 2 يونيو 2020، الفنان على عبد الرحيم، بعد إصابته بارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى بحياته داخل منزله، وكان من أشهر أدواره شخصية "سامبو" بفيلم "شمس الزناتى" مع الزعيم عادل إمام، كما شارك مع النجم الكبير عادل إمام أيضا فى مسلسل "فرقة ناجى عطالله" عام 2011، وفى نفس العام شارك مع الفنان الكبير حسين فهمى بمسلسل "تلك الليلة"، للمخرج عادل الأعصر، وشارك فى الجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، للكاتب الكبير وحيد حامد، كما شارك فى العام نفسه فى المسلسل التاريخى "سقوط الخلاقة"، للمخرج الأردنى محمد عزيزية، وله العديد من المشاركات الأخرى.



تقى مع والدها الراحل