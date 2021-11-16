شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم فى عيد ميلاد سوما: أحلى نجمة.. اللى جاى أحلى من اللى فات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة ريهام عبد الحكيم بعيد ميلاد صديقتها الفنانة سوما ونشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى صورة تجمعهما وعلقت: حبيبة قلبى وأحلى نجمة وأخف دم وروح سومة القمر كل سنة وأنتى طيبة ربنا يحفطك ويحميكى واللى جاى أحسن من اللى راح".



بوست ريهام

كانت المطربة سوما قد أعربت لـ"الخليج 365" منذ أيام عن حزنها الشديد بسبب عدم مشاركتها فى آخر دورات مهرجان الموسيقى العربية، وذلك بعد مشاركتها سنوات طويلة فى هذا المهرجان وذلك لأنها لم تتعافَ من مرضها، ولكنها طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، حيث مازالت تسير على برتوكول العلاج الذى حدده لها الأطباء .

وقالت سوما إنها تعشق هذا المهرجان، وتنتظره بفارغ الصبر كل عام، كما أنها تعشق دار الأوبرا وحفلاتها، وكانت تسعد للغاية عندما يتم غنائها على خشبة مسرحها، لأنها تربت بهذا المكان على حد قولها، ولها ذكريات كثيرة فيه.

كان المايسترو مصطفى حلمى قد كشف منذ فترة قريبة عن آخر تطورات حالة زوجته الصحية بعد خروجها من العناية المركزة، موضحًا لـ"الخليج 365" أن سوما ما زالت تعانى من آلام مبرحة، رغم خروجها من غرفة العناية المركزة، مشيرًا إلى أن الأطباء لم يجدوا سببًا لمرضها النادر حتى الآن، مطالبًا كل محبيها الدعاء لها بالشفاء.

يذكر أن سوما بدأت حياتها الفنية بالغناء مع المايسترو سليم سحاب منذ أن كانت طفلة وظلت معه حتى أصبحت من المطربات اللاتى يعتمد عليهن سحاب فى الحفلات الكبرى، ومن أهم محطاتها الغناء أمام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونالت استحسانه شخصياً، وسمعها الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائها في الأوبرا وفوراً حدد معاداً مع صديقه المنتج نصر محروس، فسمعها وبعد أسبوع واحد قاما بتوقيع عقد وأطلق عليها اسمها الفنى سوما، وصدر لها 3 ألبومات هى "عيب عليك"و"دة حبيبى" و"ندمانة "، وشاركت فى بطولة فيلم واحد هو "أعز أصحاب".