الفنانة التونسية راوية صالح : الأعمال الدرامية المصرية قريبة لقلبي وفخورة بنجاح مسلسل "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة التونسية راوية صالح إنها سعيدة وفخورة بالمشاركة في مسلسل "إلا أنا" بحكاية "يبقى الأثر" والذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه على شاشة DMC.

وأضافت صالح أن العمل الدرامي ( إلا أنا ) يلمس أحوال المجتمع المصري ويسرد تفاصيله ، لافتة بأن الأعمال الدرامية المصرية لها تأثير كبير جدا في الأوساط الفنية على مستوى العالم العربي.

وأشارت راوية أنها سعيدة بالمشاركة مع الفنانة نجلاء بدر في عمل واحد لافتة أنه كان يوجد تناغم كبير بين أبطال العمل وأن ظهوره وتأثيره بهذا الشكل كان ثمار لجهد كبير تم بذله.

وتابعت الفنانة التونسية أنها ستشارك في أعمال درامية في القريب ، مشيرة إلى أن من أهم عوامل لنجاح أي عمل هو الفكرة وكتابة السناريو مشيدة بالكتاب المصريين.

يذكر أن الفنانة التونسية راوية صالح، شاركت في مسلسل "ولاد ناس"، بطولة: أحمد وفيق، صبري فواز، رانيا فريد شوقي