فن ومشاهير

18 نوفمبر.. نوال الكويتية تحيي حفلا غنائيا في الإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة نوال الكويتية لإحياء حفل غنائي يوم 18 نوفمبر المقبل بدولة الإمارات.

ونشرت نوال بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "متحمسة جدًا للحفل في بلدنا الغالي الإمارات، أدام الله أفراحها وأعيادها، ولجمهور خورفكان تحية خاصة والأجمل أن الحفل في يوم ميلادي، 18 نوفمبر، ألقاكم على خير".

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نوال الكويتية، أغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد، والذي يحمل اسم "الحنين"، وطرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ما تسوى غلا" لـ نوال الكويتية، من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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