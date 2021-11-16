فن ومشاهير

ياسمين صبري تكشف اسم مسلسلها الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن اسم مسلسلها الجديد، الذي من المقرر أن تشارك به في رمضان المقبل 2022.

وردت ياسمين صبري على سؤال أحد متابعيها، الذي سألها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على موقع "إنستجرام" عن اسم المسلسل، قائلًا : "اسم المسلسل إيه؟

لترد ياسمين قائلة : "دنيا".

كما ردت على سؤال آخر : "إمتى حتمثلي في فيلم"، وقالت صبري : "بعد رمضان إن شاء الله".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، أشرف زكي، محمد داوود، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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