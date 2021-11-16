فهد عبدالناصر عن معرض الشارقة: منارة عربية بحثًا عن الثقافية العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب الكاتب فهد عبد الناصر، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ40 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي انطلق يوم 2 نوفمبر الجاري، واختتمت فعالياته منذ أيام.

وكشف فهد عبدالناصر، أن المعرض شهد هذا العام عدة أمسيات ثقافية وفعاليات وندوات هامة كان هدفها الأساسي هو البحث عن الهوية العربية.

وأشاد الكاتب بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم دور النشر وطبع الكتب لتوفير بيئة ثقافية صالحة للإبداع والتطوير.

وأشار عبد الناصر، أن ندوة الكاتبة الجزائرية والروائية أحلام مستغانمي، كانت من الندوات التي أثرت المعرض هذا العام، فهي صاحبة العديد من الأعمال الروائية الشهيرة مثل "فوضى الحواس"، والحائزة على جائزة نجيب محفوظ للعام 1998 عن روايتها "ذاكرة الجسد".

بالإضافة إلى الروائي واسيني الأعرج، الحائز على جائزة الشيخ زايد للأدب 2007، وصاحب رواية حارسة الظلال "دون كيشوت في الجزائر" التي اختيرت عام 1997 ضمن أفضل خمس روايات صدرت بفرنسا، والأكاديمي والناقد عبد القادر فيدوح، عضو الجمعية الدولية للدراسات السيميائية.

يذكر أن المعرض أقيم هذا العام تحت شعار "هنا.. لك كتاب" في مركز "إكسبو الشارقة" وامتد المعرض مدى 11 يوما من 2حتى 13 نوفمبر، بمشاركة 929 دار نشر عربية، و637 دار نشر أجنبية، و110 آلاف عنوان بمختلف لغات العالم.