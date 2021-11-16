"يحتاج لمصاريف كي يعيش".. مصدر يكشف حالة الفنان محمد عيد الشهير بـ"الصغير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثار الفنان محمد عيد الشهير بـ"الصغير" جدلًا خلال الساعات الماضية الأخيرة، بعد لقائه مع الإعلامي محمود سعد وتصريحاته عن عدم تلقيه أعمالًا فنية منذ فترة.

وتواصل "الخليج 365" مع أحد الريجيسيرات، الذي قال في تصريح خاص: "الصغير ليس من القاهرة، وهو من مدينة المحلة الكبرى، ويقيم بشقة في حي الهرم".

وأضاف المصدر: "محمد عيد له شخصية معينة وينطلب حسب الدور الذي يؤديه، وهو ليس عضو نقابي".

وتابع: "الصغير دائمًا يتواصل معي لكل يحصل على عمل، ولكنه يتوظف في أعمال معينة".

وأكمل : "مهنة التمثيل مهنة مواسم، وبالتأكيد الصغير يحتاج لمصاريف لكي يعيش".

وقال محمد عيد خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد: "مفيش شغل زي الأول يا ريس، كله نسي محمد ولا أي مش عارف".

وأضاف الصغير: "لما جت الكورونا وقفت الدنيا، أنا حاليًا معنديش دخل، وجسمي مينفعش لأي شغلانة تانية وأنا داخل على الأربعين سنة".

وتابع :" أنا حاليًا بفكر افتح مشروع "كشك" لكن الناس بتقولي ما ينفعش أنت فنان، أنا عايش على معاش والدتي 500 جنيه".

شارك محمد عيد في برامج خلال الموسم الرمضان مثل "اديني عقلك" و "الحقونا"، وكانت أبرز أدواره الفنية في فيلم الرجل الأبيض المتوسط.