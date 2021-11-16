حلا شيحة تطلب الدعاء لشقيقة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة حلا شيحة بالدعاء لـ"علا" شقيقة زوجها الداعية معز مسعود.

ونشرت حلا صورة لنعي والدها أحمد شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب أحمد شيحة: "انتقلت إلى ربها عروس السماء علا مسعود، خالص الدعاء والمواساة لزوج ابنتي الأستاذ معز مسعود، ولكل أهلها ومحبيها، نسألكم الدعاء".

ومن جانبها علقت حلا شيحة : "حسيت إني حابة أشارك مع الناس كلمة والدي الجميلة الراقية عن عُلا.. هي فعلًا عروس السماء إن شاء الله بروحها الجميلة الطيبة.. أرجو منكم الدعاء من قلوبكم لحبيبتي علا مسعود".

وأعلن الباحث والمنتج معز مسعود زوج الفنانة حلا شيحة، وفاة شقيقته علا مسعود، مؤكدا أن وفاتها تُعد من أصعب لحظات حياته، وذلك يوم الجمعة الماضي.

وكتب مسعود، عبر حسابه على تويتر: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي.. توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود".

وأضاف: "أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".