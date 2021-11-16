شاهدوا صور شبيهة النجمة شيرين رضا؛ هي زوجة فنان مصري مشهور جداً – تعرّفوا إليها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 07:04 مساءً - النجمة المصرية الشقراء شيرين رضا باتت حديث الجمهور بجمالها الطبيعي المستمر منذ أن كانت طفلة، وحتى بعد أن أوشكت أن تكمل عامها الخمسين، شيرين رضا التي تجاوزت مرحلة أن تعرف بأنها مجرد “طليقة عمرو دياب“، وأصبحت وأحدة من أبرز ممثلات الوقت الحالي، تمتلك جمالا متفردا، ورغم ذلك الجمهور يرى أن هناك من يمتلكن ملمحًا من هذا الجمال.

ومن بين هؤلاء، السيدة “شيرين عادل” زوجة المطرب المصري رامي صبري التى أثارت الجدل عبر منصّات “السوشيال ميديا” بسبب شبهها بالنجمة شيرين رضا. والتي إعتبرها الكثيرين نُسخة منها قبل عدة سنوات.

وأشعلت صور شبيهة شيرين رضا مواقع التواصل بكثرة التعليقات التي احتوت عبارة يخلق من الشبه أربعين للتطابق الكبير بين ملامح الفنانة المصرية وزوجة المطرب الشهير التي تمتلك نفس ملامحها وتحمل نفس اسمها أيضًا.

زوجة رامي صبري تعتبر نسخة من شيرين رضا قبل عدة سنوات.. ما رأيكم؟



يُذكر عن شيرين عادل أنها من خارج الوسط الفنى تزوجها الفنان المصري رامي صبري في العام 2011، وحرص على حضور عقد قرانهما عدد كبير من نجوم الفن والغناء والأعلام وأنجب منها توأمه (على)، و(عمر)…إضغط هنا وشاهدهما الآن!

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من ناحية أخرى، حلّت الفنانة شيرين رضا، ضيفة على برنامج “سبوت لايت” الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة “صدى البلد”، حيث كشفت رأيها في خطوبة ابنتها نور عمرو دياب قائلة: “أنا الأهم عندي أني أشوفها سعيدة ومبسوطة في حياتها، وأنا مبخلفش بنت عشان أنكد عليها عيشتها، بالعكس أنا لازم أساندها وأوفر لها كل شيء يخليها سعيدة في حياتها وخاصة في أيام زفافها”.

وكانت نور عمرو دياب قد أعلنت منذ فترة خطبتها لشاب من أصل أفريقي، مؤكدة أنها تستعد في الفترة الحالية لتجهيزات عش الزوجية، حيث نشرت مقطع فيديو لها وهي تتسوق لشراء بعض مستلزمات المنزل الجديد.

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة المصرية لتصوير فيلم “في عز الضهر“، والذي توقف بسبب سفر مينا مسعود لتصوير أحد الأعمال في الخارج، مؤكدة أنها استمتعت كثيراً بتلك التجربة.

وعن شخصيتها التي تقدمها في داخل أحداث الفيلم، أشارت شيرين إلى أنها تجسد دور مسئولة في إحدى الجهات الأجنبية، وهي شخصية شريرة لم تقدمها من قبل.

وأكدت في آخر الحوار بأنها تجري التحضيرات النهائية لتصوير عمل جديد بعنوان “بنات رزق“، لافتة إلى أنه عمل كوميدي لايت.

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