محمد إمام يتّهم دواين جونسون بتقليد “لص بغداد”.. كيف تفاعل الجمهور؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان المصري محمد إمام جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما شارك المتابعين لقطات مصوّرة استعرض من خلالها بعض آراء الجمهور في فيلم Red Notice بطولة النجم العالمي دواين جونسون، وغال غادوت ورايان رينولدز، حيث أشاروا إلى أن العمل نسخة طبق الأصل ومتشابهة مع فيلمه الذي حمل اسم “لص بغداد”.

وقال عدد كبير من المعلقين على فيلم Red Notice أنّها المرة الأولى من نوعها الذي يتم الاستعانة بتقليد عمل سينمائي مصري من نجوم عالميين. فعلق محمد إمام مازحاً: “وتغضبون عندما نأخذ أفكاراً منكم”.

ويُعدّ فيلم Red Notice من أضخم الإنتاجات على مدار السنوات الأخيرة. وتدور قصته حول تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم من الإنتربول، لكن مع حدوث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي دواين جونسون، مع اثنين من المجرمين المخضرمين؛ غال غادوت، ورايان رينولدز، فعندها تحدث أحداث ومغامرات عدّة غير متوقعة.

وأما عن “لص بغداد” فهو من بطولة محمد إمام، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، وأحمد العوضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وحقق نجاحاً غير مسبوق وإيرادات عالية.