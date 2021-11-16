شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد فى عيد ميلادها: مكتوب على ويكيبديا غلط وأنا من مواليد شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مها أحمد إن تاريخ ميلادها المدون على موقع ويكيبديا خاطئ، موضحة فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إنها من مواليد شهر يوليو، وأن التاريخ المنشور لها بأنها من مواليد شهر نوفمبر غير صحيح على الإطلاق.

من ناحية أخرى قالت الفنانة مها أحمد، إنها ليس بعيدة عن الفن، ولكن ما يعرض عليها من أعمال فنية ليست على المستوى الذى تنتظره بعد الغياب فهى تريد أن تعود بعمل فنى يليق بثقة جمهورها بها.

كانت الفنانة مها أحمد قد نشرت لمتابعيها فيديو لها من حضورها حفل الفنان أحمد سعد، والذى أقيم خلال الأشهر القليلة الماضية فى الساحل الشمالى، وظهرت مها في الفيديو وهى ترقص مع نجلها على أغنية "بعت الغرام".

وكتبت مها أحمد على الفيديو، قائلة: "إيه رأيكم أخس 5 كيلو كمان ولا كدة كويس، أديني رُحت حفلة أحمد سعد يارب يا أحمد تشغلني معاك وتخليني أغني، أقسم بالله صوتك عالمي وكل الناس اتبسطت جدا، ما شاء الله صوت ومزيكا وكلمات، ربنا يحميك".