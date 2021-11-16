شكرا لقرائتكم خبر عن "وجع كام يوم".. أحدث أغانى أحمد جمال ويستعد لطرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب أحمد جمال من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "وجع كام يوم"، من كلمات جمال الخولى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المفترض طرحها خلال أيام.

وأحيا المطرب أحمد جمال مؤخرا حفلاً غنائيًا بأحد فنادق بورفؤاد، كما أحيا حفلاً غنائيًا آخر، بجامعة المنصورة والذى قدم خلاله باقة من أشهر أغنياته المميزة المحببة لدى جمهوره والتي قدمها خلال مشواره الغنائى.

وطرح الفنان أحمد جمال خلال الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

يذكر أن جمال طرح مؤخرا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقى وليد فايد والكليب من إخراج شريف فرنسيس، كما سجل حلقة مع النجم أمير كرارة فى برنامجه "سهرانين"، وشاركته فيها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.