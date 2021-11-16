شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تنعى محمود اللوزى: "البقية فى حياتك يا يسرا يا حبيبتى شدى حيلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ريهام حجاج، على نعى الفنان محمود اللوزى، والد الفنانة يسرا اللوزي، الذى توفى أمس الإثنين، ونشرت ريهام حجاج، صورة محمود اللوزى، عبرخاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وقامت بتعزية ابنته يسرا وكتبت قائلة:" البقية في حياتك يا يسرا يا حبيبتى شدى حيلك ربنا يصبركم يارب".



ريهام حجاج

محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدا.

فى سياق مختلف بدأت النجمة ريهام حجاج التحضيرات المبدئية لمسلسلها الجديد، الذي يكتبه السيناريست أيمن سلامة، ويخرجه سامح عبد العزيز، حيث بدأت العمل على الحلقات الأولى للمسلسل، والتحضير للشخصية التي تقدمها ضمن أحداثه