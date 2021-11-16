شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة بطل حدوتة "غرام بانتظام" من حواديت "نصيبى وقسمتك 4" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان شريف سلامة على بطولة ثانى حواديت الجزء الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، وتحمل اسم "غرام بانتظام" من إخراج رامى رزق الله، وبدأ سلامة تصوير مشاهد الحدوتة ومقرر الإعلان عن الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع التصوير.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير الحدوتة الأولى والتي تحمل اسم "النظارة البيضاء" بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي، ومن المقرر انطلاق عرض العمل نهاية شهر نوفمبر الجارى أو مطلع ديسمبر.

مسلسل "نصيبى وقسمتك" الموسم الرابع (رجالى) وذلك بالاعتماد على أبطال رجال للحواديت على عكس الموسم الثانى والثالث والذى اعتمد على فنانات لبطولة الحواديت من أجل مناقشة قضايا المرأة بمختلف أنواعها، ومن المقرر أن يشهد الموسم الرابع تنويع أكثر في القضايا سواء التي تخض الرجل أو المرأة.

وتم تقديم الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك"، فى سبتمبر من عام 2019 على طريقة الجزء الثانى من العمل وذلك من خلال 9 حكايات تعرض كل حكاية فى 5 حلقات مع الاستعانة بأبطال مختلفين ومخرج مختلفين فى كل حكاية، مع تناول العمل قصصة متنوعة حول المرأة ومشاكلها بشكل عام والزواج والطلاق.

وشارك فى بطولة حكايات الجزء الثالث كلاً من هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، وهنا شيحة، وملك قورة، شريف سلامة، ايمان العاصى، كريم قاسم، طارق صبرى، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، سارة نخلة، هاجر أحمد، دنيا عبد العزيز، محمد الشرنوبى، هدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبد الغنى، ميدو عادل ورانيا منصور وعدد آخر من الفنانين.