شكرا لقرائتكم خبر عن أمل رزق تعتذر عن مسرحية "زقاق المدق" بعد عرضها فى الإسكندرية لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أمل رزق فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها اعتذرت عن مسرحية "زقاق المدق" بعد نجاح عرضها على مسرح محمد عبدالوهاب فى الإسكندرية، حيث عرضت هناك على مدار شهر كامل، وبالتحديد خلال شهر سبتمبر الماضى.

وأضافت أنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها على الشخصية التي تقدمها في المسرحية من أصدقائها في الوسط الفنى وخارجه، حيث بذلت فيها مجهود كبير، مشيرة إلى أنها خلال الأيام المقبلة تعلن عن مشروعها السينمائى مع عدد من النجوم بالإضافة إلى تحضيراتها لأكثر من عمل درامى.

وقالت أمل رزق مؤخرا لـ"الخليج 365" إنها تقدم في المسرحية دور شوشو التي قدمته سامية جمال في فيلم "زقاق المدق" والأمر يعتبر مخاطرة كبيرة، ولكن المقارنة في صالح سامية على حد قولها .

مسرحية "زقاق المدق" بطولة كل دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية

وقد تم تحويل الرواية إلى فيلم آخر في المكسيك عام 1995 باسم El callejón de los milagros أو Midaq Alley وكان أول دور لسلمى حايك في السينما ونال العديد من الجوائز بالرغم من تعديل الرواية لتلائم النمط السينمائي المكسيكي إلا أنها تشبه النمط المصري إلى حد كبير .