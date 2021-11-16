نجمة برنامج ” Arabs Got Talent ” تثير الجدل حول خطوبتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 05:43 مساءً - أثارت نجمة برنامج ” Arabs Got Talent ” الفنانة المصرية الشابة ” ياسمينا العلواني ” حالة من الجدل حول خطوبتها رغم عدم إعلانها عن ذلك .

وذلك بعد نشرها لمنشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري جاء فيه : ” إحساس إن في حد دايما مستنيك معاك وفظهرك إحساس ممتع بجد ” .. وأرفقت مع هذه العبارة إيموجي لقلب وخاتم .

وهو الأمر الذي أثار التساؤلات بين المتابعين حول خطوبتها وأنها احتفلت بها سرا بعيدا عن أعين الإعلام .