كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 05:43 مساءً - أثارت نجمة برنامج ” Arabs Got Talent ” الفنانة المصرية الشابة ” ياسمينا العلواني ” حالة من الجدل حول خطوبتها رغم عدم إعلانها عن ذلك .
وذلك بعد نشرها لمنشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري جاء فيه : ” إحساس إن في حد دايما مستنيك معاك وفظهرك إحساس ممتع بجد ” .. وأرفقت مع هذه العبارة إيموجي لقلب وخاتم .
وهو الأمر الذي أثار التساؤلات بين المتابعين حول خطوبتها وأنها احتفلت بها سرا بعيدا عن أعين الإعلام .
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة برنامج ” Arabs Got Talent ” تثير الجدل حول خطوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.