شاهد .. بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 05:43 مساءً - احتفلت الفنانة ” بسنت شوقي ” بعيد ميلاد زوجها الفنان ” محمد فراج ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

حيث نشرت بسنت شوقي مجموعة من الصور تجمعها بمحمد فراج من جلسة تصوير خضعا لها على شاطئ البحر .

وكتبت في تعليقها عليها : ” كل سنة وإنت ألذ وأطيب وأجمل وأصعب رزق .. أنت دائمًا وستظل أنت وحدك إلى الأبد .. أنت الشيء المفضل لدي .. أنت نعمتي المفضلة ” .

وتابعت بسنت شوقي : ” عيد ميلاد سعيد يا حبيب القلب والعقل والروح .. وكل سنة وانت زي ما انت واحنا مع بعض ” .