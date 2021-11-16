ماجد المصري : حبيبتي الأولي هي إبنة فنانة شهيرة جدًا ولكنها اختفت فجأة وصُدمت بخبر وفاتها – تفاصيل مثيرة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 05:43 مساءً - حلّ الفنان ماجد المصري ضيف برنامج “بصراحة مع” مع الفنانة سمية الخشاب عبر قناة Mbc1 عن أول حب قال:” أنا من مواليد طنطا، ومنزلنا كان في الدور الأرضي، مصاحب بحديقة، والى جانبنا منزل 3 أدوار، شباك آخر دور فيه يطل على حديقة منزلنا، وكنت ليل ونهار أستمع لأول مرة تحب يا قلبي لعبدالحليم، كان حب برىء، إحساس جميل،

وتابع: “كانت بنت الجيران أول حب بالنسبة لي، كنت أرسل لها خطابات، وكنت وقتها في ثانية اعدادي، وكنت أعش من مذكرات شقيقي ربنا يرحمه، وكتبت لها، ترددت كثيرًا قبل أن أمسك قلمي، وقطعت علاقتها بي للأسف بعد هذا الكلام، لست رومانسي لدرجة كبيرة، لكني محب للحب لأنني انتمي لبرج الحوت”.

ماجد المصري ضيف برنامج “بصراحة مع” مع الفنانة سمية الخشاب

واوضح: عشت قصة حب مع ابنة فنانة مشهورة جدًا، وقتما كنت أعيش بالإسكندرية، وفاجأة اختفت واكتشفت انها سافرت أمريكا، بعدما شاهدنا خالها ونحن معًا، واصطحبها معه، وبعد فترة وسنوات تزوجت خلالها وأنجبت أدم وداليدا، وكنت متواجد في حفل زفاف وطلبت مني طفلة التصوير معها، وفوجئت ان والدتها قالت لي انت عارف مين تبقى خالتها قالت لي «فلانة» قالت لي تعيش انت وقتها شعرت بصدمة.

ووجهت الفنانة سمية الخشاب سؤالا للفنان ماجد المصري قالت له : “أنت ليه ضد الست تشتغل ممثلة، ده استفزني جدا” ورد ماجد المصري عليها: “أنا مش ضد إن الست تمثل، أنا ضد إن حد من بيتي يمثل، بنتي أو مراتي، مش عايزهم يشوفوا التعب والمجهود الرهيب اللي إحنا بنشوفه” وعقبت سمية الخشاب: “الجمهور هتعجبه قوي الجملة دي. لإن ناس كتير استفزت وخاصة زمايلنا البنات في الوسط وزعلنا كلنا، فقلت فرصة طيبة أصفي النوايا.”

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وتحدث عن المرأة وقال : “الست أهم من أن يكون مكانها المطبخ بدليل أنني أحيانا أطبخ في منزلي ؛ السيدة المطلقة هي من تحدد نظرة المجتمع لها بتصرفاتها ولديها القدرة أن تنجح بذاتها دون وجود رجل ؛ أحب الست التي تبهدل أحاسيسي ومطيعة ولكن ليست عديمة الشخصية”.

وأشار: كنت غلس وأنا صغير وأضايق الناس في المولد.. وقمت بخلع ملابسي بالكامل في طفولتي لنزول بحيرة في العيد، وكنا مرعوبين من شخص طاردنا خرجنا بدون ملابسنا من المياه ومشينا تقريبًا 2 كيلو بهذا الشكل.

وعند سؤاله أكتب حاجة ندم عليها قال : “ندمت على ارتداء ملابس سيدة في “فرقة بنات وبس” فلا يجب أن يتحول الممثل إلى سيدة كي يقدم عملا كوميديا ووقد تعرضت للمعاكسات أنا وهاني رمزي خلال تصوير فيلم “فرقة بنات وبس”.

وكشف عن جديده قائلًا: أحضر لفيلم تحت عنوان «أهلا بكم في باريس»، إخراج خالد يوسف، يصور بالكامل في باريس، خلال شهر، وكذلك أحضر لـ«مسلسل بابلو» إخراج إبراهيم فخر، تأليف حسان دهشام، مسلسل أكشن، إنتاج ممدوح شاهين.

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