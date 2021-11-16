ميغان ماركل تتلقى ضربة جديدة من اختها غير الشقيقة.. اتهمتها بانتهاك خصوصيتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هدّدت سامنثا ماركل الأخت غير الشقيقة لميغان ماركل، بمقاضاتها بتهمة “التشهير” بعدما كشفت رسائل البريد الإلكتروني سماحها لمساعدها السابق جيسون كناوف بإحاطة مؤلفي كتاب “إيجاد الحرية” بتفاصيل خاصة عن حياة أفراد عائلتها.

وفي التفاصيل، قالت ميغان ماركل في إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي جرى إرسالها إلى كناوف، إن أختها غير الشقيقة سامانثا ماركل “فقدت حضانة أطفالها الثلاثة الذين رزقت بهم من آباء مختلفين”. كما حثته على الكشف عن أن سامانثا، وتوماس ماركل جونيور “تركا المدرسة الثانوية” وأنها “لم تكن على علاقة جيدة بأي منهما”.

وبعد أن نشرت صحيفة “إندبندنت”، تقريراً حول مستجدّات القضية، بدأت سامانثا (57 عاماً) التخطيط لمقاضاة ميغان بتهمة “التشهير والسب والقذف” و”انتهاك الخصوصية” بحسب تقارير صحيفة “صنداي بيبول”.

وصرّحت سامانثا ماركل للصحيفة قائلةً: “أتحدث حالياً إلى محامٍ في إنكلترا وآخر في الولايات المتحدة في هذا الشأن. إنني أتطلع إلى رفع دعوى تشهير في الولايات المتحدة. أما في المملكة المتحدة، فأبحث في إمكانية رفع دعوى انتهاك خصوصية؛ نظراً لأن القانون البريطاني لا يتيح رفع قضايا تشهير بعد مرور عام من وقوعها”.

وأضافت: “الرسائل الموجهة إلى جيسون كناوف دليل على أن ميغان مارست التشهير والقذف بحقي. لقد فعلت أختي كل شيء ممكن لحرمان عائلتنا من العيش في هدوء. إنه أمر فظيع”. يذكرأن سامانثا سبق أن اتهمت أختها غير الشقيقة بأنها تعاني من “اضطراب الشخصية النرجسية”، بينما انتقد توماس ماركل جونيور أخته في الصحافة، واصفاً إياها بـ “الزائفة” و”السطحية” و”المغرورة”، وزعم أنه “حذر” الأمير هاري منها قبل زواجهما.

وكانت ميغان قد اضطرت قبل أيام إلى الإعتذار للمحكمة على “تضليلها” بعدما نسيت إخبار القاضي برسائل البريد الإلكتروني التي تبادلتها مع مساعدها السابق جيسون كناوف، للتعاون مع مؤلفي سيرة ذاتية عنها وعن زوجها.