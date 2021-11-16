جورج كلوني يتحدّث عن طفولته الصعبة.. ويعترف للمرة الأولى: لم أكن أطمح للزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّث النجم العالمي جورج كلوني للمرة الأولى عن تفاصيل طفولته وحياته كزوج وأب، في مقابلة حديثة معه.

وكشف “كلوني” معلومات لم يتحدث عنها في السابق بخصوص زواجه من المحامية والناشطة الحقوقية أمل كلوني والذي مضى عليه سبة أعوام، فقال: “لم أكن أطمح للزواج أو حتى لإنجاب الأطفال. ولكن امرأة استثنائية دخلت إلى حياتي، ووقعت في حبّها بجنون. وعرفت من اللحظة التي وقعت عيناي عليها أن الأمور ستختلف من الآن وصاعداً”.

وتطرّق كلوني إلى ولديه إيلا وألكسندر (4 أعوام) قائلاً: “لم أتوقع أن أرزق بتوأمين. ذهبنا إلى الطبيب، وتفحّص الصورة، وقال: “تهانينا إنّه صبي”. فرحت، وقلت في نفسي: “رائع لقد رزقت بصبّي”، إلا أن الطبيب أكمل قائلاً: “وفتاة أيضاً”. فتفاجأت بشكل كبير”. كما تحدّث كلوني عن مخاوفه من إنجاب طفلين وتقبّله للأمر في ما بعد.

وأفصح جورج كلوني عن المرة الأولى التي ناقش فيها مع زوجته موضوع إنجاب الأطفال، فقال: “كان ذلك بعد مرور عام على زواجنا، عندما كنّا في منزل أحدٍ من أصدقائنا، وكان طفله يبكي بشكل مزعج للغاية، ما دفعنا للخروج في نزهة والتحدّث معاً. ولم يسبق أن تناولت أمل موضوع الإنجاب. وفجأة، قالت إننا محظوظان للغاية، فجاوبتها بأننا محظوظان لأنّنا وجدنا بعضنا. فكان ردّها بأن علينا مشاركة حظنا مع أشخاص آخرين، مشيرةً إلى الأطفال”. وأكمل الممثل: “فكّرت في الأمر لدقيقة، ولكنّنا في ذلك الوقت لم نتّخذ قراراً حاسماً في الموضوع”.

وتابع كلوني بأنّ زوجته طلبت إليه المحاولة، وكانت هذه من أكثر اللحظات المؤثرة، لأنه لم يتخيّل أبداً أن يكون هذا مصيره، لكنّه ارتّاح إلى الفكرة.

وفي مرحلة أخرى من المقابلة، شارك كلوني ما أراد بشدّة أن يعلّمه لطفليه. واستذكر طفولته الصّعبة، إذ كانت والدته تصنع له الملابس، ويتنقّل مع عائلته من مكان إلى آخر بسبب ظروف عمل والده.

وقال بهذا الخصوص: “أنا حقّاً أعي الأمور المهمّة، وأعرف مدى خطورة الشهرة على الأطفال. تعلّمت أن أكون قويّاً بسبب طفولتي. يمكنني التصرّف في أيّ موقف، ويمكنني تحمل كلّ المصاعب. يجب أن أتأكد من أن أطفالي كذلك. هذا الأمر مهم للغاية بالنسبة إلي”.