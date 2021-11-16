أحلام تحتفي باليوم الوطني الإماراتي بحفل ضخم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل غنائي، يوم الجمعة في الثالث من ديسمبر القادم في العاصمة أبو ظبي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة والذكرى الخمسين لقيام الإتحاد.

وتلتقي أحلام في اليوم الوطني الاماراتي، الجمهور بهذه المناسبة الوطنيّة لتغني مجموعة من أعمالها الوطنية خاصة أن “أحلام” أولت الأغنية الوطنية مكانة عالية، وهي دائمًا ما تفاجئ الجمهور بطرح أغنيات وطنية وتقدمها بكل صدق إلى بلادها.

وكانت أحلام قد خطفت الأنظار في حفل إفتتاح “إكسبو 2020 دبي” الذي أقيم في 30 سبتمبر الماضي، بتقديمها أغنية بثلاث لغات لأوّل مرة وهي العربية، الانكليزية والفرنسية، واستطاعت أن تسرق الأضواء بفستانها في هذه المناسبة، والذي حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل فيديوهات تعود لأحلام وهي تغني بالعربية والانكليزية والفرنسية، إذ عبّر رواد الانترنت عن اعجابهم بإطلالتها وحضورها اللافت.

يُذكر أن أحلام تعيش حالة من النجاح الكبير منذ طرحها ألبومها الجديد “فدوة عيونك”، والذي شهد سابقة بتصوير 25 أغنية، ضمن 25 فكرة مختلفة عن بعضها البعض تطلبت تغيير أحلام إطلالتها في كلّ كليب على اختلاف فكرة الأغنية والرؤية التي اختارها المخرج هس غدار لتنفيذها.

وتضمن ألبوم “فدوة عيونك” 26 أغنية منوعة، وهي : “فدوة عيونك”، ”عيوني بس”، ”حزين”، و”زوبعه”، ”يا آدمي حس”، ”دفتر وممحاه”، ”الله يرحمه”، ”دمعة زرقا”، ”الفرقا”، ”خاطري ضايق”، ”ابن التراب”، ”ما سألت عليك”، ”تمرد”، ”موعدنا الأخير”، ”لا يروح الليل”، ”سر معلن”، ”بعض الناس”، ”بعض الأوقات”، ”عشان إتتوب”، ”لابارك الله في الغياب”، ”تشرق الشمس وتغيب”، ”ما به تفاصيل”، ”تسولف عبرتي”، ”بريء”، و”خطاك اللاش”.