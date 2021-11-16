زفاف جديد في بوليوود.. راجكومار راو وباترليكا يكللان حبهما بالزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الممثل الهندي المعروف راجكومار راو بزواجه من النجمة باترليكا، حيث عقد الثنائي قرانهما في شانديغار يوم الاثنين.

وقد شارك “راجكومار” الصور الأولى من حفل الزفاف وكتب: “أخيرًا بعد 11 عامًا من الحب والرومانسية والصداقة والمرح، تزوجت اليوم من كل شيء، رفيقتي ، أعز أصدقائي، عائلتي. اليوم، لا توجد سعادة أكبر بالنسبة لي من أن أكون زوجك باترليكا. هنا للأبد..وما بعده”.

كما شاركت باتراليكا صوراً من حفل الزفاف، وكتبت: “لقد تزوجت اليوم من كل شيء؛ صديقي، شريكي، عائلتي ، رفيقي … أعز أصدقائي على مدى السنوات الـ 11 الماضية! لا يوجد شعور أعظم من أن أكون زوجتك!”.

وكانت الممثلة بريانكا شوبرا من أوائل النجوم الذين علقوا على الصورة، حيث قالت: “أنا لا أبكي، أنتِ تبكين! مبارك wohoooo”. وأضافت أيضًا تعليقًا على منشور “باترليكا”، حيث كتبت: “يا رفاق أنتما مذهلان! مبروك”

وكتبت الممثلة سانيا مالهوترا: “تهانيَّ لكما، كلاكما تبدوان جميلين”. وهنأت تابسي بانو الزوجين حيث كتبت: “كلاكما جعلتموني أشعر بالواقع! تهانينا.” وكتبت أبارشكاتي كورانا: “مبروك. هذا خاص جدا جدا، آسف لم أستطع التواجد معكما. أراكم يا رفاق قريباً جدًا”.

الجدير ذكره أن علاقة حب جمعت بين راجكومار راو وباترليكا منذ بضع سنوات حتى الآن. وقد ظهرا معًا في فيلم Citylights للمخرج “هانسال ميهتا” عام 2014، واجتمعا أيضًا في عرض الويب Bose: Dead Alive.