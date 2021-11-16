زوج نيللي كريم يفتعل أزمة في أيام قرطاج.. والجمهور يطالب بمنعها من دخول تونس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّ عدد كبير من الناشطين في تونس هجومًا عنيفًا على النجمة المصرية نيللي كريم وزوجها لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، بعد تسريب مقطع فيديو من كواليس تكريم نيللي في مهرجان أيام قرطاج، حيث ظهر زوجها وهو ينهر المعجبين ويطالبهم الابتعاد عنها رافضًا التقاط الصور التذكارية.

المقطع عرض أولا عبر إحدى وسائل الإعلام التونسية وعرف طريقه لمواقع التواصل الاجتماعي بعد أكثر من أسبوعين على حفل التكريم، وسط موجة انتقادات طالت نيللي كريم، بعدما اقتصرت زيارتها إلى تونس على استلام درع التكريم، ولم توجه كلمة واحدة للجمهور التونسي أو حتى لشكر إدارة المهرجان، كما لم تعقد ندوة صحفية في اليوم التالي للتكريم كما جرى العرف مع المكرمين.

ويظهر في الفيديو هشام عاشور واقفًا بجوار زوجته نيللي كريم في طابق أرضي أقرب لمرآب سيارات وحولهما عدد محدود من المعجبين، وتعالى صوت هشام مطالبًا الجميع بالابتعاد عن نيللي وكرر أكثر من مرة أنها لن تقوم بالتصوير مع المعجبين، قائلاً: “مفيش صور مش هناخد صور مع حد، إيه المهزلة دي”، مع تعليقات على الفيديو تطالب بمنع دخول نيللي إلى تونس مجددًا.

يذكر أن نيللي كريم أعلنت مؤخرًا تأجيل تعاونها الفني مع زوجها هشام عاشور وأكدت أنه لن يشاركها بطولة مسلسلها لموسم رمضان 2022، وقد يتعاون معها في عمل فني لاحقا إذا عثرت على النص المناسب، وبعدها أعلن هشام تعاقده على المشاركة بمسلسل النجمة ريهام حجاج لنفس الموسم، وعلق قائلا أن التعاون مع زوجته سيفتح الباب أمام اتهامات من نوعية أنه تزوجها بحثا عن فرصة في الوسط الفني والوصول السريع للشهرة.