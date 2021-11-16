نوال الزغبي في مصر خلال أيام.. ماذا تحضر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن مفاجآت كثيرة لجمهورها ستكشف عنها خلال شهر نوفمبر الحالي، وقالت في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”: “لدي الكثير من المفاجآت لكم هذا الشهر”.

وخلال الساعات الماضية كشفت نوال الزغبي أنها ستتواجد في مصر في نهاية الأسبوع الحالي، وكتبت على “تويتر”: “سأكون في مصر يوم 11 نوفمبر”، ولم توضح تفاصيل زيارتها المرتقبة إلى أم الدنيا.

وعلمنا في موقع “بتجرد” من بعض المصادر أن نوال الزغبي ستحلّ ضيفةً على راديو “انرجي” خلال زيارتها إلى مصر، وذلك بعد اختيارها نجمة شهر سبتمبر/ أيلول، واضترارها لتأجيل زيارتها منذ أسبوعين نتيجة وجودها في عشاء خاص اتضح أن الحاضرين فيه مصابون بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تكشف نوال الزغبي خلال لقائها الإذاعي على راديو “انرجي” الكثير من التفاصيل عن أغنياتها وأعمالها الجديدة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن نوال الزغبي تواصل حصد نجاح أغنيتها “عكس الطبيعة” كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم. وتُعد هذه الأغنية الرئيسية في ألبوم نوال الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والكليب من إخراج المبدع فادي حداد.

وطرحت نوال في الأسبوع الماضي أغنية جديدة بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.