شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور : يا بخت مصر بالرئيس السيسى جعلها بلد الأمن والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور إنها مبهورة بما حدث فى مصر من تنمية على كل المستويات خاصة فى الطرق ، وأضافت "بصراحة يا بخت مصر بالرئيس عبد الفتاح السيسى حقق الأمن والأمان وخلى مصر جنة الله فى الأرض"

وغادرت صباح اليوم النجمة اللبنانية سيرين عبد النور مصر عائدة إلى وطنها لبنان بعدما قضت عدة أيام فى القاهرة، صورت خلالها عدة برامج فنية، وقالت النجمة اللبناني فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها تعشق مصر وتعتبرها وطنها الثانى.

وعن وطنها لبنان قالت سيرين، إنها حزينة لكنها لن تتخلى عن بلدها ولن تنقل معيشتها خارج بلادها أبدا، وواجب عليها وعلى كل اللبنانين أن يقفوا بجوار لبنان حتى تتعافى من أزمتها المرضية لأنها تعتبر بلدها مريض.

يذكر أن الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور قد انتهت من تصوير حلقة فى برنامج "فاهيتا لايف من الدوبلكس"، الذى يذاع يومى الخميس والجمعة في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON، والذى تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا".

وقدمت الفنانة سيرين عبد النور في بداياتها الفنية العديد من الأعمال الدرامية اللبنانية، حيث حصلت على أول بطولة لها من خلال مسلسل "ابنتى"، وحصدت جائزة الموريكس دور كأفضل ممثلة لبنانية عام 2003 عنه، مرورا بمسلسلى "غريبة" عام 2005، و"حواء في التاريخ" عام 2007، لتقتحم بعد ذلك السينما المصرية من خلال بطولة أمام النجم محمد هنيدى في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008.

ويعتبر فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وش الخير على النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، حيث كان سببا في شهرتها ومعرفة الجمهور بها، بل وأصبحت من ضمن الفنانات المحببة لدى الجمهور العربى، لأدائها التمثيلى والغنائى والاستعراضى السلس التي ظهرت به خلال أحداث الفيلم، حيث قدمت أغنيتان هم "باللغة العربية الفصحى"، والأغنية الثانية "اللى ملكش فيه".