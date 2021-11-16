شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة من كواليس تسجيل أحدث أعمالها: "استنونى فى قصيدة حلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة لطيفة، جمهورها بفيديو من كواليس تصوير أحدث أغنياتها، عبر حسابها على تويتر، وظهرت لطيفة داخل الاستوديو أثناء تسجيل أحدث أعمالها، وكتبت قائلة:"استنونى في عمل جديد قصيدة حلم كلمات الشاعر الكبير الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال قريبا".

خلال الفنرة الماضية، طرحت لطيفة أحدث أغانيها "الأستاذ" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي صورته في سقارة وبمنطقة الأهرامات، وشارك الفنان أحمد كرارة كموديل في الكليب الذى أخرجه فادي حداد، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.

ووصف الجمهور لطيفة خلال الكليب بعروس قرطاج في حضن الفراعنة، وتنقل أغنية "الاستاذ" لطيفة نقلة نوعية فيما تقدمه من محتوى موسيقي، كما تستعد لطرح عدد آخر من الأغنيات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية:"حبيبي مهنيني مدلعني .. من نظرة عين بيوقعنى.. في حنانه تملى مطمعني يا سلام يا سلام راجل.. لأ سيد الرجالة.. بيغير ومعيشني في حالة.. ولطبعه الحالى أنا مياله مفيهاش دي كلام الاستاذ.. عيونه لذاذ.. فى الإنجاز.. خد قلبي معاه مستكفيه.. الأستاذ.. سايبه الحنيه.. الاستاذ.. عن الناس مستغنية .. للاستاذ حبيبى أما يعدى نوسع له .. والنبى ده انا ما اقدر على زعله".