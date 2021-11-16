شكرا لقرائتكم خبر عن فستان موف وقصة شعر بسيطة.. إطلالة رقيقة لمى سليم بعد مشاركتها فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مى سليم عن جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة رقيقة بفستان موف وتسريحة شعر مختلفة، لاقت إعجاب متابعيها، حيث خلعت مى ملابس شخصية الأميرة التي جسدتها في مسرحية "اللمبى في الجاهلية" والتي عرضت في موسم الرياض على مدار الأيام الماضية.

وجهت الفنانة مى سليم الشكر لكل جمهور الرياض، بعد عرض مسرحية "اللمبى في الجاهلية" ضمن فعاليات موسم الرياض، وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "قد ما أنا مبسوطة أني معاكم بالرياض قد مانا زعلانة أني هسيبكم شكرًا للحب إللي شفته من الجمهور الجميل بالرياض أحلى جمهور بحبكم أوي شكرًا للتيم الجميل".

وانتهت مى سليم مؤخراً من تصوير المسلسل الأردنى "على بعد مسافة من الحب" إخراج حسام حجاوى وهو مسلسل اجتماعي يناقش مشاكل عديدة تقع فيها الأسر العربية وتجسد مى سليم دور فتاة مصرية ابنه الفنانة منى عبد الغنى، وتتعرض للعديد المشاكل بسبب حبها لأحد الشباب ويشارك في الفيلم عدد من النجوم العرب والخلجيين.

وعرض لمى سليم مؤخراً "فيلم 200" جنيه الذى تشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.