شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى عن حفلها بدار الأوبرا: "الله من سماه يحمي مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة ماجدة الرومى، فيديو من الحفل الغنائى الضخم، الذى قامت بإحيائه، فى ختام مهرجان الموسيقي العربية المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو نادر عباسي، وقالت :" "الله من سماه يحمي مصر".

وقالت الرومى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :" حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية ..دار الأوبرا المصرية ...إهداء لروح الموسيقار د.جمال سلامه ..وتحية لمصر الحضن الذي نرتاح فيه من تعب الحروب والدمار".

وقالت فى تغريدة أخرى :" حفل ختام الموسيقى العربية .. دار الأوبرا المصرية، الله من سماه يحمي مصر".



ماجدة الرومى

وعلى على مدار ساعة ونصف، أحيت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي حفل ختام مهرجان الموسيقي العربية المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو نادر عباسي، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله عددا من أغانيها، منها (عم يسألوني وعيناك واسمع قلبي وحي على الفلاح ومفترق طرق ولا تسأل وغني ولا تغضبي وكلمات ولون معي الايام)، كما غنت للعندليب عبد الحليم حافظ كل ما أقول التوبة.

ورفعت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي علم مصر أثناء غنائها لأغنية "حي على الفلاح" خلال حفل ختام مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وعلقت قائلة "بنحبك يا مصر".