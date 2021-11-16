شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العطار يهدى أغنية "قد التحدى" لأصحاب القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد العطار أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "قد التحدى" وذلك في إطار احتفال العالم خلال أيام باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبرالمقبل، وأهداها العطار لدعم ذوي القدرات الخاصة، والتوعية بأهمية ضمان حقوقهم بهدف زيادة الفهم لقضايا ذوى الهمم .

وأكد أحمد العطارأنه سعيد بتقديم هذه الأغنية لبث التوعية والتثقيف وإرشاد الأفراد من خلال رفع شعار التحدى لذوى القدرات الخاصة.

أغنية "خليك قد التحدى" من كلمات هانى فؤاد وألحان محمد مجدى وتوزيع موسيقى طارق عبد الجبار، وتقول كلماتها:

خليك قد التحدى و كل يوم يعدي خد خطوتين قدام

علي سقف الطموح بص لهدفك و روح و ميكسركش كلام

الله على الحياه عيشها بما يرضي الله

سيبها على الله تفرج بأذن الله

انسي اللى فاتك كمل ده كل حقيقه بتكمل كان أصلها أحلام

حافظ على حلمك و ميهمكش تعبك لا رجوع ولا استسلام

طرح مؤخرا المطرب أحمد العطار أغنية "مهما تبعد" التي أعادته إلى الساحة الغنائية وهى من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب.

وأكد أحمد العطار أنه سعيد بعودته إلى نشاطه الفني وإلى جمهوره، وصرح بأنه لن يغيب مرة أخرى، وأضاف بأنه سيقدم لون وشكل جديد عليه من الغناء في الأغنية الجديدة.

ومن ناحية أخرى سيعقد العطار جلسات عمل مع مسئولي "مزيكا" للاستقرار على الأغاني التي سيتم تقديمها فى المرحلة القادمة والتى ينوى تقديمها على فترات متقاربة، وأشار بأنه يستعد لتقديم مفاجآت أخرى.