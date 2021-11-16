شكرا لقرائتكم خبر عن "دنيا ".. ياسمين صبرى تستقر على اسم مسلسلها الجديد فى رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت النجمة ياسمين صبرى على "دنيا" كاسم لمسلسلها الجديد الذى تحضر له حالياً من أجل عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل قصة وإخراج أحمد صالح وسيناريو وحوار أمجد سرى، ومن المقرر التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة تمهيداً لبدء التصوير قبل نهاية العام.

مسلسل "دنيا" يسجل البطولة المطلقة الثالثة لياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدمت مسلسل "حكايتى" عام 2019 تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم ووفاء عامر وأحمد بدير وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ومسلسل "فرصة تانية" ثانى بطولاتها عام 2020، فيما غابت عن رمضان الماضى.

وكان المخرج أحمد صالح قد أوضح لـ"الخليج 365" قبل أيام، أنه يحضر حالياً لمسلسل النجمة ياسمين صبرى، مشيراً إلى أن العمل من قصته هو، وسيناريو وحوار شاب يدعى "أمجد سرى" سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور، وقال :"فى وجهة نظرى سيكون له بصمة كبيرة في الأعمال الدرامية، لافتاً إلى أنه سيتم ترشيح الممثلين المشاركين خلال الفترة المقبلة، وسيتم الاعلان عقب التعاقد معهم على الفور".

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.