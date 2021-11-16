شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تغنى اليوم بدار الأوبرا فى افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة"أولادنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الدورة الخامسة من ملتقى مؤسسة "أولادنا" تحت شعار "سوا نكمل فرحتنا"، وذلك بدار الأوبرا المصرية، وتحيى حفل الافتتاح الديفا سميرة سعيد، حيث تغنى بصحبة ذوى القدرات الخاصة، أغنية جديدة بعنوان "جهاز تسجيل"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.

وتقام الدورة الخامسة من ملتقى مؤسسة "أولادنا" برئاسة سهير عبد القادر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأس المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقي والغناء، بعضوية كل من الكاتب شريف جاد، والفنان حسين الزناتي، والدكتورة راندا رزق، والدكتورة جيهان مديح، والفنانة الهندية ثاكار، والفنان النيجيري بيتراولوفسيه.

يذكرأن هذه الدورة من الملتقى، هي دورة استثنائية، تقام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، حيث يلتقي اولادنا من ذوى القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

ويشارك في المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافى الروسى.