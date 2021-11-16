شريفة ماهر تكشف لمصراوي سبب رفض أم كلثوم قيامها ببطولة "رابعة العدوية".. فيديو‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصوير-عمر هشام:

كشفت الفنانة شريفة ماهر إنها كانت المرشحة الأولى لتجسيد شخصية شهيدة العشق الإلهي "رابعة العدوية"، في الفيلم الذي قدم عن سيرتها عام 1963، وذلك قبل تدخل كوكب الشرق أم كلثوم، ومعارضتها لقيامها ببطولة الفيلم.

الفنانة شريفة ماهر في حوارها مع "الخليج 365"، تحدثت عن ترشيحها لبطولة الفيلم، وقالت :" رشحت لبطولة الفيلم من المخرج نيازي مصطفى، وعندما عرفت الفنانة أم كلثوم، قالت له لاء لا تظلموا شريفة، هي مطربة وصاحبة صوت حلو، ولا يصلح أن تقوم هي بالتمثيل فقط، وتقدم غيرها الأغاني، هذا ظلم لها وفي غير صالحها".

وأضافت:"بعد تدخل أم كلثوم، تم ترشيح الفنانة نبيلة عبيد لتقديم شخصية رابعة العدوية، ولم أغضب لأنها قالت ذلك خوفا علي كمطربة، وأم كلثوم بالنسبة لي هي الهرم الفني، التي لم ولن يأتي مثلها".

الفنانة شريفة ماهر قدمت في فيلم "رابعة العدوية"، شخصية "دلال"، وجسدت الفنانة نبيلة عبيد شخصية شهيدة العشق الإلهي، وغنت أم كلثوم في الفيلم، مجموعة من الأغاني، منها "الرضا والنور"، و"عرفت الهوى"، و"لغيرك ما مددت يدا".

الفنانة شريفة ماهر واسمها الأصلي "هدى ماهر الكفراوي" ولدت في 30 سبتمبر عام 1932،

و تخرجت من إحدى المدارس الفرنسية، ثم اكتشفها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وتعاقد معها لمدة ثلاث سنوات.

قام الموسيقار أحمد صدقي بتلحين أول أغنية قدمتها الفنانة شريفة ماهر، وهي بعنوان “سيبني أفكر” من كلمات الشاعر صالح جودت، ووصل رصيدها من الأغاني إلى حوالي 70 أغنية، ووضع ألحان الأغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب، ومحمود الشريف، ومحمد الموجي.

من أشهر أغاني شريفة ماهر "بحر الغرام" و"بنت المنصورة"، و"يا دنيا غني" و"يا واد يا اسكندراني" و"رد على قلبي".

وشاركت شريفة ماهر في بطولة أفلام "ارحم دموعي"، "كرامة زوجتي"، "أعز الحبايب"، "المصير"، "الفانوس السحري" مع إسماعيل ياسين، "قصر الشوق"، "رجل له ماضي"، وهي جدة رامي شعبان حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي السابق ومنتخب السويد.