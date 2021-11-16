تيارا وهبي تكشف.. هل تعيش قصة حب مع عمرو دياب؟‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار الفنان عمرو دياب حالة من الجدل مؤخرا، بسبب نشره عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه مع موديل الإعلانات اللبنانية تيارا، وكتب "اتقل وراضي".

تيارا خلال ظهورها في برنامج "Insider بالعربي"، قالت :" الصورة متعلقة بظهوري معه في إعلان، ولا يوجد علاقة عاطفية بيننا، أنا من معجبيه وأعتقد أنه محبوب من الجميع، كما تشرفت بمشاركته الإعلان وبأن أجلس بقربه، وأتلقى منه النصائح".

وأضافت:" هو يلهمني ويحفزني جدًا في كل مرة أتحدث فيها معه، شرف لي أني أتعرف عليه، والتحدث معه عن أمور مهمة بالنسبة لي".

العارضة اللبنانية تيارا ظهرت مع الفنان عمرو دياب للمرة الأولى، في إعلان إحدى شركات المياه الغازية، والذي طرح منذ فترة وقدم به أغنيه "اتقل"، من كلمات الشاعر تامر حسين ، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

اسمها تيارا ماريا وهبي، عمرها 19 عاما، تقيم بين دبي ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتدرس الإعلام والاتصالات في الجامعة الأمريكية في بيروت، وإلى جانب الدراسة، بدأت العمل كموديل، وعارضة أزياء، بالإضافة إلى دراسة الموسيقى والغناء، وقالت عن ذلك: "تمنحني الموسيقى الثقة في أن أعيش حياتي بشكل مستقل وهذا حلم بالنسبة لي".

في نوفمبر 2020 طرحت تيارا عبر قناتها في موقع يوتيوب، أغنية باللغة الإنجليزية بعنوان "شخص ما تحبه someone you love"، وظهرت كمطربة في برنامج "صباح الخير ياعرب"، في قناة mbc.