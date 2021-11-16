الخميس المقبل.. محمد الشرنوبي ضيف إنجي علي في "أسرار النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية إنجي علي الفنان محمد الشرنوبي، يوم الخميس المقبل في برنامج "أسرار النجوم"، الساعة الثامنة مساءًا، وحتى الساعة العاشرة مساءًا، في راديو نجوم إف إم.

ويتحدث محمد الشرنوبي خلال اللقاء، عن أهم أعماله الفنية، وأهم محطاته الفنية المستقبلية القادمة، في الغناء والدراما والسينما، وتألق محمد الشرنوبي بأخر أعماله، مثل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وفيلم فرق خبره، ومسلسل لؤلؤ، كما يكشف الشرنوبي العديد من أسرار حياته.

ويشارك الشرنوبي في فيلم " فرق خبرة" بطولة هدى المفتي، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وطه دسوقي، وسينتيا خليفة، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب.