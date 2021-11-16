حسين الشربيني:" عانى من مرض السكر وترك الصحافة من أجل التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل حسين الشربيني المولود في مدينة القاهرة في يوم 16 نوفمبر عام 1935.

حسين الشربيني درس علم النفس والاجتماع في كلية الآداب بجامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1958، ودرس بعد ذلك في المعهد العالي للفنون المسرحية بناء على نصيحة أستاذه بالجامعة والمشرف الفني وقتئذ الدكتور رشاد رشدي، ورفض عقب التخرج العمل بمنصب مدير بالسكة الحديد في محافظة أسيوط، وعاد للقاهرة بعد تسلم وظيفته بـ11 يوما فقط، وحينما عاد قرأ في الصحف أن الفندق الذي كان يقطنه سقط أرضا.

عمل الشربيني بعد التخرج لعدة أيام صحفيا في جريدة الجمهورية مندوبا لها بالجهاز المركزي للمحاسبات، كما عمل مدرسا في إحدى المدارس الخاصة بمصر الجديدة، ثم عمل بالتليفزيون المصري بعد افتتاحه عام 1960، من خلال الإعلان عن إنشاء فرقة مسرحية في التليفزيون، فتقدم إلى الاختبارات ونجح، وقدّم مسرح التليفزيون عدة أعمال منها: "شقة للإيجار، من أجل ولدي"، ومنه إلى فرقة مسرح الحكيم، ثم المسرح القومي، وانتهاءً بمسارح القطاع الخاص.

وكان أول ظهور له في السينما عام 1964 من خلال فيلم "المارد" مع النجوم فريد شوقي، شويكار، وتوفيق الدقن، ومن ثم كانت انطلاقته على الشاشة وشارك تباعا في العديد من الأعمال، منها: "أنا اللي قتلت الحنش، العشق والدم، الحقونا، ولا عزاء للسيدات، أبو كرتونة، أبو خطوة، جري الوحوش، ضحك ولعب وجد وحب، الأفوكاتو، الهلفوت، الإمبراطور، ضربة شمس، حائط البطولات" وغيرها.

أما في التليفزيون فقد شارك في الكثير من المسلسلات ومنها: "رجل عاش مرتين، الأيام، ليلة القبض على فاطمة، النديم، محمد رسول الله، الزنكلوني، مغامرات زكي الناصح، أم البنات، العرضحالجي، أبناء ولكن، أيام المنيرة، يوميات ونيس، امرأة من زمن الحب، حضرة المحترم، خلف الأبواب المغلقة" وغيرها.

يتخطى رصيد حسين الشربيني الفني الـ400 عملا ما بين المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة، إلا أنه لم يحصل على دور البطولة مطلقًا.

ازدادت على حسين الشربيني في سنواته الأخيرة مضاعفات مرض السكري خاصةً مع إصابته بكسر في مفصل القدم اليسرى عام 2002، مما أبعده عن الفن حتى وفاته في 14 سبتمبر 2007 وذلك عن عمر يناهز 72 عاما، وكان يقضي أيامه الأخيرة مع زوجته وابنتيه سها ونهى، والتقرب إلى الله والتفرغ للعبادة.